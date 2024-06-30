مسؤولون أمريكيون: وضع قواعدنا في أوروبا بحالة تأهب خلال عطلة نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - استهداف القواعد الأمريكية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن وضع العديد من القواعد الأمريكية بأوروبا بحالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع.





يذكر أن سلطات كييف، أعلنت اليوم، مقتل 11 شخصا في ضربات روسية على مدينة بجنوب أوكرانيا وقرى منطقة دونيتسك.

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