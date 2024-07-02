جدة - نرمين السيد - خان يونس أعربت الهولندية سيجريد كاج، المعينة في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بالأمم المتحدة، عن قلقها حيال أوامر إجلاء الفلسطينيين من خان يونس بقطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وأضافت: «على المجتمع الدولي أن يكفل توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، ومن واجبنا أن ندعو لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تعرب عن قلقها حيال إجلاء الفلسطينيين من خان يونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.