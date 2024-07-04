أخبار اليمن : مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

مركز الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح على السواحل الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى ما يؤدي إلى اضطراب البحر خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج، أبين وشبوة.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متفرقة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، حضرموت والمهرة ومناطق من سهل تهامة.

وحسب المركز قد تكون الرياح شديدة جداً على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى أكثر من 40 عقدة، ومعتدلة إلى شديدة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار : 35.5ملم، الضالع : 10.0، السدة ـ إب: 1.2، طور الباحة : 00.7، حدة ـ صنعاء : 00.6، صرفيت ــ المهرة : 00.2ملم.

وسجلت محطات السائلة المطرية في أمانة العاصمة كميات تراوحت بين 0.2 -2.0 ملم، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول أمطار عليها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار ومن عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.