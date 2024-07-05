سنة سعيدة عليكم .. رسائل تهنئة رائعة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بنتظر المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، الاحتفال بمناسبة دينية عزيزة على الجميع، وهي رأس السنة الهجرية، حيث يعتبر هذا اليوم أكبر حدث تأثيرًا على مجرى التاريخ الإسلامي، ويقدر المسلمون في مختلف دول العالم قيمة هذا اليوم الذي دفع الخليفة عمر بن الخطاب، لجعله تقويمًا للمسلميبن، حيث هاجر الرسول، صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لأنه كان يواجه المسلمون اضهادًا كبيرًا من كفار قريش، وكان ترك مدينة مكة أمرًا ضروريّاً لا مفرّ منه، وتم اختيار يثرب لإقامة الدولة الإسلامية، لتكون مركزًا لانطلاق قوافل الدعوة لانحاء الجزيرة العربية، وبالفعل انتشر منها الإسلام بعد أن كان محصورًا بين شعاب مكة، ولم تكن حادثة الهجرة إلا بإذن من الله لرسوله، ولم تكن نزهة أو رحلة عشوائية، فقد خطط لها الرسول قبلها بعامين، حتى تأكد أن الاستعداد لدى الأنصار قد بلغ كماله، فقد كان أغلب أهل يثرب في اشتياق لاستقبال الرسول، وبالفعل احتفل الجميع بوصوله إلى حدود يثرب، وخرجوا يستقبلوه بالأناشيد وسعف النخيل، وأخذوا يرددون: “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للّه داع”، وقد حصرنا في مقالنا التالي أجمل رسائل التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446هـ، وموضوعات أخرى ات صلة.

رأس السنة الهجرية 1446

تمر الأيام والأعوام على الناس، بنعمة الله سبحانة وتعالى عليهم، فالحياة نعمة من الله، حيث أتاح الله لمن كتب له الحياة فرصة عظيمة للعمل الصالح، والتوبة عن كل ما يغضبه، ويحرص أغلب المسلمين في العالم، على تهنئة بعضهم بهذه المناسبة العظيمة التي كانت فارقة في تاريخ نشر الدعوة الإسلامية إلى مشارق الأرض ومغاربها، ليودع الناس عامًا مضى ويستقبلون سنة جديدة يتمنى الجميع أن تكون سعيدة .

رسائل تهنئة برأس السنة الهجرية

تبادل التهاني بين المسلمين وبعضهم في الأعياد والمناسبات الدينية الهامة، أمر مستحب في الشرع وليس فيه أي شبهة تحريم، وذلك وفق فتوى صادرة عن دار الافتاء المصرية، وتعد ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، من أهم الأحداث والمناسبات الدينية، حيث تركت لنا معان سامية وعبر نافعة، وهذه بعض عبارات التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446هـ: