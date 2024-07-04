اعتقال مرشح للانتخابات الرئاسية في تونس
ألقت الشرطة التونسية القبض على أمين عام حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بشبهة فساد مالي.
ووفقا لوسائل إعلام محلية اليوم، ألقت الشرطة القبض على المرايحي، زعيم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، والمعروف كذلك بانتقاده لسياسة الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.
انتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر المقبل.
وأصدر الرئيس التونسي يوم الثلاثاء الماضي، أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم 6 من أكتوبر 2024.
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