أخبار اليمن : الوهباني يواسي آل المخلافي

الوهباني يواسي آل المخلافي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور صادق عبده سيف المخلافي، المسئول الاكاديمي بفرع المؤتمر بجامعة تعز، عضو اللجنة الدائمة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / سيف صادق عبده المخلافي، وإخوانه، وكافة آل المخلافي، عبّر الامين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عظيم حزنه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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