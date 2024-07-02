أحمد أمين عن تعيينه رئيس مهرجان نبته للأطفال: حلم بيتحقق

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان أحمد أمين عن سعادته بتعيينه رئيس لمهرجان نبته للأطفال، الذي يقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تعليق أحمد أمين على تعيينه رئيس لمهرجان نبته للأطفال

وشارك أحمد أمين مجموعة من الصور عبر حسابه في انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "سعيد جدا إني أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على هامش مهرجان العلمين..وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة حلم بيتحقق".





وتابع: "هتقولوا طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم".





وأضاف: "من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل ١٠ سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لإني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز".





وأكمل: "وحابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها".





واختتم حديثه: "أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي..وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا".











