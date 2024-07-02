أحمد أمين عن تعيينه رئيس مهرجان نبته للأطفال: حلم بيتحقق

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان أحمد أمين عن سعادته بتعيينه رئيس لمهرجان نبته للأطفال، الذي يقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
تعليق أحمد أمين على تعيينه رئيس لمهرجان نبته للأطفال
وشارك أحمد أمين مجموعة من الصور عبر حسابه في انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "سعيد جدا إني أكون رئيس مهرجان نبتة الأول للأطفال برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على هامش مهرجان العلمين..وبإعلان انطلاق مهرجان نبتة حلم بيتحقق".
وتابع: "هتقولوا طبعا إني مكبر الموضوع على مهرجان صغنن للأطفال وبكرة أكبر وأبقى رئيس مهرجان كبير بقى للكبار.. لكن اللي نفسي فيه بجد إن "نبتة" هو اللي يكبر معايا ومعاكم".
وأضاف: "من قلبي تحية حب وامتنان واجبة لكل طفل.. هم تقريبا السبب في اللي وصلتله مش بس لإني اشتغلت في الكتابة للطفل ١٠ سنين من عمري بين الصحافة والأعمال الفنية والكرتون.. ولكن لإني بتعلم منهم كل يوم.. بتعلم من خيالهم ونظرتهم الإيجابية للحياة وبساطتهم وانطلاقهم.. وبحاول أبقى جنبهم ومعاهم يمكن ألحق الطفل اللي جوايا قبل ما يكبر ويعجز".
وأكمل: "وحابب أشكر كل شباب فريق نبتة واحد واحد وعلى رأسهم دكتورة نشوى جاد رئيس مجلس إدارة نبتة.. وحابب أوجه شكر خاص للفنانة دنيا سمير غانم على حماسها للمشاركة بعمل فني للمهرجان واللي متأكد إنه هيكون إضافة مؤثرة ومحبوبة كعادتها".
واختتم حديثه: "أفكار كتير ومجهود كبير والأهم نية خير ووعد مني نحاول أد ما نقدر نعمل حاجة تحترم الأطفال وتسعدهم.. وفي انتظار مشاركة الجهات والأفراد بأعمال وأفكار تليق بالطفل المصري والعربي..وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل قريبًا".