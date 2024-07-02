عاجل.. تعيين نواب لرئيس الوزراء وتغييرات واسعة في عدة وزارات ومحافظين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 06:31 مساءً - حالة من الترقب يعيشها المواطنين جراء انتشار العديد من الاخبار حول التعديل الوزراي الجديد المرتقب اعلانة صباح غدا اللأربعاء ، وفي هذا السياق أفادت قناة "إكسترا نيوز" عن مصادر حكومية ، في خقبر عاجل لها منذ قليل يفيد أن التغيير الوزاري سيتضمن تعيين عدة نواب لرئيس الوزراء.

وأكدت المصادر أن الوزارات التي سيتم تغييرها تشمل التعليم، التموين، المالية، الزراعة، العدل، والتضامن الاجتماعي. وأوضحت أن الحركة أيضًا ستشمل تغييرات واسعة في المحافظين، مع تعيين كفاءات شابة لها خبرات دولية.