نتنياهو: سننهي الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافنا بما فيها القضاء على حماس

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: إن جيش الاحتلال سينهي الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافهم، بما في ذلك القضاء على حماس وتحرير كل "مختطفيهم"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف نتنياهو أن "المستوى السياسي حدد للجيش هذه الأهداف"، لافتًا إلى أنه تتوفر لدى جيش الاحتلال كافة الأدوات لتحقيقها. وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "نتنياهو يسعى لإقالة المستشارة القضائية للحكومة"، لافتًا إلى أن هناك محادثات جارية مع أطراف مختلفة، ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود، لإسقاط حكومة نتنياهو. وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه "يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية".

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