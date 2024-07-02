بعد تعرضه لوعكة صحية.. حمادة هلال يطمئن جمهوره على حالته

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان حمادة هلال رسالة لجمهوره ومتابعيه يطمئنهم فيه على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وكتب حمادة هلال منشور، عبر صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: أنا الحمد لله والشكر لله بخير، أنا في نعمة كبيرة.

تعرض حمادة هلال لوعكة صحية

وكشف حمادة هلال عن تعرضه لوعكة صحية بعد عودته من أداء فريضة الحج، حيث طلب من جمهور متابعيه الدعاء له بـ الشفاء العاجل، وذلك بمنشور كتبه حمادة هلال عبر خاصية ستوري، في حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا.

وحسب مصادر صحفية ذكرت إنه تعرض لوعكة صحية بعد عودته من الحج، حيث يعاني من بعض المشاكل الصحية في ساقه ويخضع حاليًا لبعض الفحوصات والتحاليل، كما يتابع الحالة بشكل دوري مع طبيبه الخاص.

آخر أعمال حمادة هلال

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل المداح أسطورة العودة،الجزء الرابع، والذي حصد على مشاهدات عاليه على مستوى الوطن العربي.



أحداث مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء الرابع





ودارت أحداثه حول صابر الذي يجد نفسه في حرب كبيرة، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن؛ بسبب عصيانه لهم حيث يبدأ فصل جديد من الصراع مع الجن وتنشأ حروب بينه وبين الكثير منهم تنتهي بمبرازات عديدة بين صابر وقائد الجان سميح.

أبطال مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء الرابع



وبجانب حمادة هلال، شارك في مسلسل المداح كلًا من الفنانة سهر الصايغ، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، وغيرهم من النجوم.