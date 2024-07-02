آمال ماهر تحيي جولة غنائية جديدة بالمملكة العربية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -



تعيش المطربة آمال ماهر حالة من الإنتعاشة الفنية في هذه الآونة حيث تستعد حاليًا لإحياء جولة غنائية مميزة لها في المملكة العربية السعودية، وتقدم من خلالها باقة من ألمع أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والحديث والتي يتفاعل معها الجمهور، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل الجولة الغنائية لآمال ماهر.



تفاصيل الجولة الغنائية لآمال ماهر في المملكة العربية السعودية



تقوم الفنانة آمال ماهر بإحياء أولى حفلات جولتها الغنائية في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية وذلك في يوم 11 من شهر يوليو الجاري، أما عن ثاني محطات جولتها الغنائية فستكون في مدينة أبها وذلك في يوم 12 من شهر يوليو.



أسعار تذاكر حفل آمال ماهر بالمملكة العربية السعودية

تتنوع أسعار تذاكر حفل آمال ماهر وتنقسم إلى فئات مختلفة حيث أعلنت الشركة المنظمة المختصة بالحفل عن أسعار التذاكر، وجاء سعر الفئة الأولى 150 ريالًا وهو يعادل 1900 جنيه مصري، أما عن سعر الفئة الثانية فـ هو يصل إلى 250 ريالًا وهو ما يعادل 3200 جنيه مصري.



آخر أعمال الفنانة آمال ماهر

ومن الجدير بالذكر أن آخر الألبومات الغنائية التي قدمتها الفنانة آمال ماهر هو ألبوم بعنوان "أنا كويسة" والذي تضمن عدة أغاني أبرزها: أنا الحب، الحكاية في مشهدين، أنا كويسة، كسبت الرهان، وصاحبة عمري، وقد لاقت أغاني الألبوم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي فور طرحها على حساب آمال ماهر الرسمي على موقع يوتيوب.