بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لحكومة مصطفي مدبولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 06:31 مساءً - ينشر دوت الخليج تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولى الجديدة حتى الأن حسب المصادر .

حيث سيطر تشكيل حكومة مدبولى الجديدة المنتظر الإعلان عنها غدا الأربعاء بعد حلف اليمن الدستورى أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية على وسائل التواصل الاجتماعى ومحركات البحث جوجل التى اظهرت اقبال كبير من المصريين سواء الذين يعيشون في الداخل والخارج على محركات البحث بحثا عن أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولى الجديدة .

وحتى الان .. التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة

الفريق أول محمد زكي

وزير الدفاع والإنتاج الحربي

اللوا محمود توفيق

وزير الداخلية

الدكتور خالد عبد الغفار

وزير الصحة والسكان

الدكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

الدكتور محمد أيمن عاشور

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الفريق كامل الوزير

وزير النقل والصناعة

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الدكتور هاني سويلم

وزير الموارد المائية والري

محمود عصمت وزير الكهرباء

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

المستشار عدنان الفنجري وزير العدل

الدكتور أحمد كوجك وزير المالية

الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات

العمرانية

المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي

اللواء عبد المجيد صقر وزير التنمية المحلية

الطيار سامح الحفنى وزير الطيران المدني

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي

المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي