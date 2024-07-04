بايدن يرحب بقرار نتنياهو بالتواصل مع الوسطاء للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن بايدن رحب بقرار نتنياهو السماح للمفاوضين الإسرائيليين بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن ونتنياهو ناقشا رد حماس الأخير على مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. وتابع أن بايدن ونتنياهو رحبا بالاجتماع المقرر عقده في 15 يوليو بين فريقي الأمن القومي للبلدين.

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