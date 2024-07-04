أخبار مصرية

متحدث الحكومة: مجلس الوزراء يتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية لانقطاع التيار

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:31 مساءً - قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى فى اجتماع الحكومة اليوم، وكذا ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال اجتماعين للحكومة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الحكومة تتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية وخلال الأسبوع الثالث سيتم تحديد موعد وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف وستنتهى تماما بنهاية العام الحالى.

وتابع: "بحثت الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود، كما بحثت الجهود التي ستقوم بها وزارة البترول، وهو ما تم بالفعل، وبدأنا نتسلم الوقود".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا