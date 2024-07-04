محمد الباز: ليست هناك عصا سحرية لحل مشكلة الكهرباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال الإعلامي الدكتور محمد الباز،إن هناك 17 شحنة سوف تدخل مصر خلال شهري يوليو وأغسطس من الغاز والمازوت، وستكون صاحبة الحل السحري لأزمة انقطاع الكهرباء، متابعًا:" الحكومة كانت بتوعد أننا على الاسبوع الثالث من يوليو هتكون أزمة انقطاع الكهرباء اتحلت..وتعاقد الدكتور مصطفى مدبولي على شحنات الغاز تؤكد على ذلك".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة":" مصر نجحت في سداد 1.8 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الاجنبي التي تعمل في مصر، خلال النصف الاول من 2024 الجاري، وبالتالي نحن أمام وضع الدولة المصرية فيه مطالبة بتوفير فلوس".

وتابع: "محتاجين فلوس عشان حل المشاكل مثل مشكلة الكهرباء وهي سخيفة جدًا وللاسف جتلنا بالفعل في حتة صعبة لأن الدولة أنجزت في مشكلة الكهرباء من قبل، ولكن تيجي عوامل داخلية وخارجية تحدث عطل في هذا الانجاز، ومن ناحية المواطن لا يمكن الاستغناء عن المواطن وعشان يتحل الموضوع ليست هناك عصا سحرية لحل المشكلة.. لأ.. احنا بتكلم على فلوس لازم تتوفر ومبالغ ضخمة بالدولار عشان نستورد غاز ومازوت ونسدد مستحقات متأخخرة بحيث أن المشكلة تتحل"..