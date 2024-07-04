محمد الباز: التغيير الحكومى تميز بالجرأة.. وكامل الوزير رجل يقفز على مشاكل البيروقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:32 مساءً - قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن التغيير الحكومي في تشكيل ودمج عدة وزارات يتميز بالجرأة الشديدة، متابعًا: "الدكتور مدبولي تحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم عقب الاجتماع عن أعمال نائبي رئيس مجلس الوزارء واختصاص كل منهم، فضلا عن العمل من خلال مجموعات وزارية وليس كما سبق أن تعمل كل وزارة على حدا بل هناك نوع من التنظيم".

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن السؤال الذي طُرح لماذا يكون على سبيل المثال الفريق كامل الوزير مسئولا عن وزارتين بجانب كونه نائبا لرئيس الوزراء، نجد أن "مدبولي" أكد أن الفريق الوزير هو كفاءة إدارية وتنفيذية نادرة".

وواصل الباز: "في رأيي الشخصي أنا اتمنى أن يكون هناك 15 من الوزراء يعملون بنفس التكنيك الذي يعمل به كامل الوزير، ونفس الأداء، وهو الوزير الذي يثور على البيروقراطية ودولاب العمل التقليدي وثقافة الموظفين اللي بتعطل العمل".

واستكمل: "من أكبر الأسباب اللي بتعطل الاستثمار هي ترسانة الإجراءات المعطلة والمقيدة والموظفين اللي بيتعاملوا بهذه القوانين والقرارات واللوائح فتعطل العمل".

وأوضح: "الطفرة التي حدثت في وزارة النقل والمواطنين شافوها في طرق وأشكال مختلفة لأن بقى عندي وزير أداؤه بيقفز على كل المشاكل البيوقراطية والأداء الحكومي وبيشوف حلول ودا اللي بيخليني أشوف إن هناك جرأة في التغيير إننا بنغير شكل الحكومة".