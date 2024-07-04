بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع فى قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:31 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحاولات الأمريكية المنفردة لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أثبتت عدم فعاليتها مشيرا إلى أنها تؤدى إلى نتائج عكسية وسط تدهور الوضع فى قطاع غزة، بحسب "روسيا اليوم".

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء فى "منظمة شنغهاى للتعاون" المنعقد فى أستانا اليوم الخميس: "إن الصراع المتنامى فى قطاع غزة يهدد استقرار قارة أوراسيا".

وأضاف متحدثا عن الصراع فى قطاع غزة: "لقد أظهر التاريخ بوضوح عدم جدوى المحاولات الفردية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، فى فك العقدة الفلسطينية، وفشلها فى تحقيق نتائج عكسية، ورفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التى تنص بوضوح على إنشاء دولتين مستقلتين وذات سيادة والتعايش السلمى بينهما: إسرائيل وفلسطين".

يشار إلى أن متحدث الكرملين دميترى بيسكوف أعلن اليوم أن قمة "منظمة شنغهاى للتعاون" المنعقدة ستبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لإقامة نظام أمنى جديد فى أوراسيا.

وتستمر أعمال قمة منظمة شنغهاى للتعاون فى أستانا اليوم 4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما سيحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاى للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.