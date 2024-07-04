جابر القرموطى: تغطية اكسترا نيوز للتعديل الوزارى عكس احترافية الإعلام المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:32 مساءً - أشاد الإعلامى جابر القرموطى بقناتى القاهرة الإخبارية وقناة إكسترا نيوز نتيجة التغطية الإخبارية المتميزة .

وقال القرموطى خلال تقديمه لبرنامج مانشيت على قناة سى بى سى: إن التغطية التي قدمتها اكسترا نيوز خلال التعديل الوزاري عكست احترافية الاعلام المصرى.

وتابع: كنت مستمتهع بكل البرامج وكل الضيوف واللقاءات ، وهناك شكل من أشكال التغيير في الخطاب الاعلامى واتوجه بالشكر لقناة إكسترا نيوز لكل الزملاء والزميلات في إكسترا نيوز ، من يوم الثلاثاء والأربعاء تغطية لم أرها من قبل في تشكيلا الحكومة ورأيت زملاء كثر بكاميراتهم وصولوا لكل الوزراء المعنيين بحلف اليمين إما قبل حلف اليمين أو بعده ، وهو شيء محترم جدا ومقدر الزملاء بذلوا مجهود كبير لهم منى كل التقدير والاحترام.

ولفت إلى أن قناة إكسترا نيوز أصبحت من القنوات التي تستمتع بان تكون أمامك طوال الوقت لأن كل كلمة تصدر عن هذه القنا تعبر عن الدولة المصرية وحقيقة القرار وصدقه ، كما أشاد بقناة القاهرة الإخبارية لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتم إغفال القناة الأولى والثانية في ماسبيروا لهم كل التقدير والاحترام .

حرص الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي توجيه الشكر لفريق عمل قناة Extra، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع فيس بوك ضمت الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل وأية عبد الرحمن ومحمود السعيد، بعد تقديم تغطية متميزة للتشكيل الوزاري الجديد، معلقا "فريق عظيم.. تسلم ايديكم .. محبة بلا حدود واحترام لا ينتهي".