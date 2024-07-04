خبير إقتصادي: العبء الأكبر للحكومة الجديدة يقع على عاتق المجموعة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 09:32 مساءً - تحدث الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصاد، عن أهداف وملفات المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «الكيلاني»، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها عبء كبير جدًا خلال الفترة الحالية، خاصة أن أغلب الملفات التى تواجهها هى ملفات اقتصادية بالدرجة البحتة، وبالتالى فإن العبء الأكبر فى الحكومة يقع على على المجموعة الاقتصادية، لأن المجموعة الاقتصادية يجب أن تتخذ مجموعة من الإجراءات حتى يكون هناك تحسن فى بعض المؤشرات.

وأضاف قائلًا: « لو هتكلم على معدل البطالة، فلابد أن تقوم بتخفيض معدل البطالة بشكل كبير جدًا، يترتب عليه أن يكون هناك دفع بشكل كبير جدًا لعجلة الصناعة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فعند زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة يصب ذلك فى معدل البطالة وينخفض معدل البطالة، كما أنه يصب فى معدل الصادرات».

وتابع: « أعتقد أن الحكومة الجديدة لديها إجراءات قوية جدًا وصارمة جدًا فى معدل الواردات، فهى تريد أن تخفض الواردات بشكل كبير جدًا، وكلما زاد معدل الصادرات يعطى ثقة كبيرة جدًا، ثقة للمجتمع الداخلي، ويضعنا مع المجتمعات الدولية فى باقى المؤشرات».

وأكمل: «أى مستثمر أجنبي النهاردة لما بياخد قرار الاستثمار فى مصر، ينظر الى معدل و نوعية الصادرات، هل هذة الصادرات صناعية أو زراعية أم توليفة من مجموعة من القطاعات المختلفة التى تعمل داخل المجتمع المصري».