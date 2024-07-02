نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم بيلغورود: إصابة 9 أشخاص جراء القصف الأوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إصابة 9 مدنيين جراء القصف الأوكراني على المقاطعة.

وقال غلادكوف في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين: "اليوم قامت القوات المسلحة الأوكرانية مرة أخرى بقصف مدينة بيلغورود ومنطقة بيلغورود الإدارية".

وأضاف أن هناك 7 مصابين بين السكان المدنيين، بمن فيهم طفل، حسب المعلومات الأولية.

وذكر أيضا أن 22 منزلا تضررت جراء القصف.

وأعلن حاكم المقاطعة كذلك عن قصف القوات الأوكرانية لمدينة شيبيكينو بالطائرات المسيرة، مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

وجدير بالذكر أن السلطات في مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية أعلنت إنذارا بشأن هجوم صاروخي على المدينة 3 مرات خلال اليوم الأخير. وتم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض الصواريخ والمسيرات الأوكرانية.