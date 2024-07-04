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أحمد جودة - القاهرة -

عرض برنامج "من مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "مصر تدخل مرحلة جديدة بتغيير وزاري واسع يجمع بين الخبرة والكفاءة".

تجاوبا مع مطالبِ الشارعِ المصري.. أدت الحكومةُ المصريةُ الجديدةُ اليمينَ الدستوريةَ أمام الرئيسِ عبد الفتاح السيسي بمقرِ رئاسةِ الجمهورية.. وبعد أداءِ اليمينِ الدستورية دخلت مصرُ مرحلةً جديدةً بحكومةٍ تضمُ كفاءاتٍ وخبراتٍ متميزةً تستطيعُ العملَ على تحديدِ الأهدافِ وترتيبِ الأولويات ومواجهةِ كل التحدياتِ الداخلية والخارجية.

الحكومةُ الجديدةُ برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي تضعُ رضا المواطنينَ في مقدمةِ أولوياتها.. وستعملُ وفقا لبرنامجَ محددٍ يراعي ترتيبَ الأولويات.. وبحسبِ ما جاء في خطابِ التكليفِ الرئاسي للحكومةِ الجديدةِ فإن الحفاظَ على محدداتِ الأمنِ القوميِ المصري في ظلِ التحدياتِ الإقليميةِ والدوليةِ وبناءَ الإنسانِ المصري وتعزيزَ المشاركةِ السياسيةِ تأتي في مقدمةِ أولوياتِ الحكومةِ الجديدة كما شملت التكليفاتُ أيضا مواصلةَ مسارِ الإصلاحِ الاقتصادي والتركيزَ على جذبِ وزيادةِ الاستثماراتِ المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاعِ الخاص وبذلَ الجهودِ للحدِ من ارتفاعِ الأسعارِ والتضخم وضبطِ الأسواق.

التغييرُ الذي وُصفَ بالشاملِ والكبيرِ لاقى ترحيبا واسعَ النطاقِ من كل فئاتِ الشعبِ المصري وأحزابِه وقواهِ السياسية.. حيث طالَ التغييرُ عددا كبيرا من الحقائبِ الوزاريةِ وكذلك المحافظينَ كما تضمنَ دمجا لبعضِ الوزاراتِ واستحداثا لوزاراتٍ أخرى استجابةً لما أظهرته التجربةُ العمليةُ من ضرورةِ تحديثِ آلياتِ العملِ الحكومي ومعالجةِ أوجهِ القصورِ في بعضِ الملفاتِ خلال الفتراتِ الماضية.

أولوياتٌ ملحة وتحدياتٌ ضخمة تواجُه الحكومةَ المصريةَ الجديدةَ غير أن تشكيلَها بعث برسالةِ طمأنة وتأكيدٍ على أن إيجادَ حلولٍ سريعة للتحدياتِ القائمة.. والانحيازَ لتلبيةِ احتياجاتِ المواطنِ يتصدرُ أجندةَ الدولةِ المصريةِ خلال المرحلةِ المقبلة.