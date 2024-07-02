ليلة "وردة" تجمع أربع نجمات في جدة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات موسم جدة 2024 تحت شعار " من جديد " تحتفل مدينة جدة بالفنانة الراحلة وردة الجزائرية في ليلة من ليالي الروائع برعاية الهيئة العامة للترفيه GEA و بتنظيم شركة بنش مارك في يوم 4 يوليو في عبادي الجوهر أرينا.

و يجمع الحفل نخبة من نجمات الوطن العربي في " ليلة وردة "، وهم الفنانة أصالة نصري، والفنانة نانسي عجرم، والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة عبير نعمة، بقيادة المايسترو وليد فايد والأوركسترا الموسيقية البالغ عددهم 100 عازف من ابرزهم رضى بدير عازف الناي، وأيمن الحنبولي عازف تشيلو، وطه السيد عازف شيلو، وسعيد الارتست، احمد القصبجي عازف الكمان، إسلام قصبجي عازف عود.

و فور فصول الفنانين انطلقت بروفات الحفل منذ مساء الأمس الأحد وستستمر البروفات المكثفة وتتواصل الاستعدادات خلال الأيام القادمة لهذا الحدث الكبيرالذي ينتظره الجمهور السعودي والعربي بفارغ الصبر لتخليد اسم أحد أبرز الفنانات التي قدمت روائع الأغاني العربية خلال مسيرتها.

و يأتي الحفل الذي أعلنه رئيس الهيئة العامة للترفيه GEA المستشار تركي آل الشيخ كتكريم للمسيرة الطويلة للفنانة الراحلة " وردة الجزائرية " حيث سيقدمن الفنانات باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي ظلت عالقة في أذهان جمهورها في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير ويتخلل الحفل برنامج كبير من ضمنه ستعرض مجموعة الافلام الوثائقية التي شارك فيها كبار الفنانين العرب والموسيقين كما سينقل الحفل بشكل مباشر عبر عدد من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية.

تفاصيل الحفل

يذكر أن الحفل سيكون متزامنا مع افتتاح عبداي الجوهر أرينا، المشروع الذي جرى إنجازه في 117 يوم فقط على مساحة تزيد عن 80 ألف متر مربع ويتسع لـ 16 ألف زائر في الحفلات، مجهز بأحدث التقنيات العالمية لاستضافة أهم الأحداث الفنية والثقافية والرياضية التي تحتضنها مدينة جدة.