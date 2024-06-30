نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تعلن عن حادث بحري قرب باب المندب اليمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأحد بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا من ميناء المخا اليمني.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO" إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن سفينة تجارية أبلغت عن اقتراب 12 قاربا صغيرا منها مع البقاء حولها لمدة ساعة تقريبا قبل مغادرة الموقع.

وأكدت في البيان أن السفينة وطاقمها بخير وأنها واصلت الإبحار إلى الميناء التالي في رحلتها.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر 2023، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن أعلن الحوثيين في الأيام الماضية أنهم سيبدأون تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.