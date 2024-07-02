نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة حنان مطاوع.. تفاصيل وموعد عرض مسلسل "تقاطع طرق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة حنان مطاوع لتصوير أحدث أعمالها الدرامية بعنوان "تقاطع طرق"، وتواصل شركة الإنتاج أروما التحضير للمسلسل، حيث من المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون لعام 2024.





مسلسل مفترق طرق

وتعقد الشركة المنتجة للعمل خلال هذه الفترة جلسات عمل مع حنان مطاع، والمؤلف والمخرج أحمد حسن، وباقى أسرة المسلسل للاستقرار على التفاصيل المبدئية، وترشيح أسماء الفنانين وموعد بدء تصوير العمل.









أعمال تنتظرها حنان مطاوع

جدير بالذكر إنه انتهت حنان مطاوع من تصوير مشاهدها في فيلم هابي بيرزداي، بطولة نيللي كريم وتأليف وإخراج سارة جوهر ويشارك في العمل كل من شريف سلامة، حنان يوسف، ويتناول العمل ظاهرة عمالة الأطفال، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة الموعد النهائي للعرض.

ويعد فيلم هابي بيرث داي بمثابة عودة حنان مطاوع إلى السينما بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر عمل لها فيلم قابل للكسر.

آخر أعمال حنان مطاوع





يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، وتدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

ومسلسل صوت وصورة يشارك فيه إلى جانب حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



