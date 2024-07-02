نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يروج لـ برنامج "بيت السعد" لـ أحمد وعمرو سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان أحمد حلمي لـ برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه النجمان أحمد وعمرو سعد، ومن المقرر عرضه يوم الأربعاء المقبل، على شاشة قناة "إم بي سي"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حلمي" عبر خاصية "الاستوري"، البرومو التشويقي للبرنامج، وعلق عليه قائلا:" بيت السعد، مع أحمد وعمرو أنصحكوا تطفوا التلفزيون وأنتم بتتفرجوا على الحلقة، هتستمعتوا أكتر، دول اتنين مجانين يا جماعة ".

برنامج "بيت السعد"

يعتبر برنامج "بيت السعد" من نوعية البرامج الحوارية التي تعتمد على استضافة النجوم، ومن المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت مصر والسعودية على قناة.MBC



آخر أعمال أحمد حلمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي الفنية، هو فيلم "واحد تاني"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، طوال فترة عرضه في السينمات.

أبطال وصناع فيلم "واحد تاني"

شارك في بطولة فيلم "واحد تاني" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين ،و من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير.