نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيري عادل عن انفصالها مرتين: "الناس تخرج بالمعروف أحسن من أنها تعيش تعيسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة المتألقة شيري عادل ضيفة برنامج "sandy station" وتحدثت من خلاله عن كواليس أحدث أعمالها وعن حكايتها مع الإنفصال، ويستعرض دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنانة شيري عادل



شيري عادل: الناس تخرج بالمعروف أحسن من إنها تعيش تعيسة

وتحدثت شيري عادل عن تجربتها مع الإنفصال، حيث أنها تعرضت للانفصال مرتين وأوضحت أنه يجب الإنفصال إذا كان الإنسان غير سعيد، وقالت:

"الناس تخرج بالمعروف والذكريات الحلوة الكويسة أحسن بكتير من إنها تعيش مع بعضها وهى تعيسة أو مش كويسة بالعكس بشوف إن الشخص يختار سعادته والاحترام مع الطرف الآخر والانفصال بهدوء واحترام، أحسن كتير من العيشة كشكل اجتماعي معين وليسوا سعداء".

وتابعت "عادل"

"مش مقتنعة بفكرة الفرصة التانية ومش بقدر أديها لحد لأني مش باخد قرار إلا وأنا مقتنعة تماما بيه وفيه حاجات كتيرة وصلتني للنتيجة دي، كل حاجة بتاعت ربنا مالناش أي يد فيها".



آخر أعمال الفنانة شيري عادل

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة شيري عادل هو مسلسل بعنوان "الوصفه السحرية"، والذي يتم عرضه حاليًا على شاشة قناة دي إم سي ودي إم سي دراما وهو مسلسل إجتماعي يسلط الضوء على قضايا الأزواج والمشاكل التي تواجههم في إطار لايت كوميدي.



أبطال وصناع مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية كوكبة مميزة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة شيري عادل، عمر الشناوي، إسلام جمال، بسمة داوود، هيدي كرم، كارولين عزمي خليل، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمد أبو داود، وآخرين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.