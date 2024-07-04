نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التلفزيون وحبيبتي من تكون.. أبرز مسرحيات المشاركة في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مهرجان العلمين في دورته الثانية لإقامة العديد من العروض المسرحية ضمن فعاليات النسخة الثانية منه، والذي من المقرر إنطلاق فعالياته في يوم 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل.

مسرحيات تعرض في مهرجان العلمين

تعرض مسرحية التليفزيون للفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ويتم عرض المسرحية لمدة 3 ليال أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل، وتعرض مسرحية التليفزيون ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد.

كما يتم عرض مسرحية عملوها ازاي في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، ضمن خطة التعاون بين الشركة المتحدة مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض، ويشارك في بطولة المسرحية كريم محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، حمدي الميرغني، سليمان عيد.

وتعرض مسرحية الشهرة من 1 إلى 3 أغسطس، وحدوتة بعد النوم من 1 إلى 4 أغسطس، وحبيبتي من تكون من 29 إلى 31 أغسطس، والمأخوذة عن قصة حياة عبد الحليم.

تعاون مهرجان العلمين وهيئة الترفيه السعودية

وكان عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد كشف التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين في مهرجان الرياض، مؤكدًا أن ذلك يعتبر بداية التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.