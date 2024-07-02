عاجل - تعرف على التغيرات الوزارية الجديدة وأبرز التعديلات وأهم الأسماء.. وموعد حلف اليمين وتغيرات تشمل مابين 16 لـ24 وزيرا (التفاصيل الكاملة للوزارة القادمة)

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أحمد جودة - القاهرة - التغيرات الوزارية الجديدة موعد الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد

عاجل - تعرف على التغيرات الوزارية الجديدة وأبرز الأسماء.. وموعد حلف اليمين وتغيرات تشمل مابين 16 لـ24 وزيرا (التفاصيل الكاملة للوزارة القادمة).

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن التغيرات الوزارية الجديدة، حيث بدأت تظهر بعد الملامح لهذه الوزرات التي من المفترض أن تؤدي اليمن الدستوري ظهر الغد الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالقصر الجمهوري بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تشمل الوزارة الجديدة الكثير من التغيرات.

التغيرات الوزارية الجديدة، وأكدت عده مصادر إلى وجود تغير في عدد كبير من الوزراء في التعديل الوزاري الجديد لعام 2024 حيث يشمل التغير نحو من 16 لـ24 وزيرا، كما أشارت هذه المصادر إلى أبرز الوزارات التي تشمل التعديل الوزاري الجديد والتي جاءت كالتالي.

ما هي أهم الوزارات التي ستشمل التعديل الوزاري الجديد؟

وزارة التربية والتعليم

التغيرات الوزارية الجديدة، وأوضحت هذه المصادر، إلى أنه من المرجح أن يتم تغيير عدد من الوزراء على رأسهم وزارت:-

التموين. والتربية والتعليم. والتعليم العالي. والمالية. والتضامن الاجتماعي. والبترول. والكهرباء. والصحة. والبيئة. والزراعة. ووزارة العمل. ووزارة الاتصالات. ووزارة الخارجية. والتنمية المحلية. والإسكان. والأوقاف. والري. والسياحة. والشباب والرياضة. والتجارة. والصناعة. والتعاون الدولي. ووزارة الهجرة. وقطاع الأعمال.

ما هي أبرز وأهم الأسماء الجديدة المرشحة لتولي منصب الحقائب الوزارية الشاغرة؟

التغيرات الوزارية الجديدة، وكان قد انتهى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من تشكيل الوزارات الجديدة التي من المقرر أن تحلف اليمن يوم غد الأربعاء، بعد أن استغرق عدة أيام من الأجل الاستقرار على الأسماء، والتي جاءت هذه الأسماء كالتالي:-

الدكتور شريف فاروق، لوزارة التموين والتجارية الداخلية. الدكتور محمود عصمت، لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الدكتورة مايا مرسي، لوزارة التضامن الاجتماعي. كما أشارت المصادر، إلى تولي الأستاذ حسن الخطيب، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وتولي الدكتور أسامة الأزهري، وزارة الأوقاف. والدكتور أحمد كوجاك، لوزارة المالية. ولفتت المصادر، إلى أنه سيتولي المستشار عدنان الفنجري، وزارة العدل. والأستاذ كريم بدوي سيتولي وزارة البترول والثروة المعدنية. والدكتور بدر عبد العاطي، لوزارة الخارجية. فيما سيستمر الفريق كامل الوزير، في منصبه كوزير للصناعة والنقل، بجانب كونه نائب لرئيس مجلس الوزراء. كما سيتم الإبقاء على وزير السياحة الحالي الأستاذ أحمد عيسى طه كما هو.

موعد أداء اليمين الدستوري للوزارة الجديدة

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري يوم غد الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ثم سيتم عقد الاجتماع الأول للوزارت بعد حلف اليمين مباشرة.