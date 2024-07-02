نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تستمر الدكتورة ياسمين فؤاد في وزارة البيئة أم سترحل ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل وزارة البيئة، عن حقيقة رحيل الدكتورة ياسمين فؤاد، عن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدا أن المعلومات المتداولة بشأن طرح أسم آخر، لست موثوقة، حيث قامت الوزيرة اليوم بأداء عملها وحضور فعالية رسمية داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

واضاف مصدر في تصريح للفجر، أن الوزيرة رغم أداء عملها المعتاد إلا إنه ا منذ استقالة الحكومة لم تحضر بشكل منتظم في الوزارة، مؤكدا أن كافة العاملين داخل الوزارة لست لديهم معلومة دقيقة بإذا كانت الدكتورة ياسمين فؤاد مستمرة، أم الاسم المتداول سيتولي وزارة البيئة بدلا عنها.

وخلال ساعات الماضية، كشفت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن تولي شريف فاروق، منصب وزير التموين بالحكومة الجديدة، وأسامة الأزهري، وزيرًا للأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

ولفتت “إكسترا نيوز”، إلى تولي شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان، وأحمد كوجاك وزيرًا للمالية، منوهة بأنه سيتم تغيير محافظي القاهرة والأسكندرية والأقصر.



كما كشفت المصادر عن تولي السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم وزارة الهجرة له.

وأكد مصدر حكومي مطلع، أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

كما كد المصدر، أن هناك تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.