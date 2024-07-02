نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى محمد علي تكشف عن رغبتها بتشييع جنازتها من المسرح القومي من خلال برنامج "مع خيري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت أمس الإثنين الموافق يوم 1 من شهر يوليو الجاري الفنانة سلوى محمد علي ضيفة الإعلامي خيري رمضان من خلال برنامجه الشهير "مع خيري" المذاع عبر قناة المحور، وتحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن كواليس أعمالها الفنية وكشفت عن أسرار من حياتها الشخصية، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز تصريحات الفنانة سلوى محمد علي في برنامج مع خيري.



سلوى محمد علي تكشف عن رغبتها بتشييع جنازتها من المسرح القومي

وكشفت الفنانة سلوى محمد علي من خلال لقائها في برنامج "مع خيري" عن رغبتها المُلحة في تشييع جنازتها من المسرح القومي، حيث أنه يعد بمثابة بيتها، وقالت:

"طلبت أن تخرج جنازتي من المسرح القومي لأن ده كان تقليد كل من عمل بالمسرح القومي مثلا توفيق الدقن وشفيق نور الدين خرجت جنائزهم من المسرح القومي، لأنه كأنه بيتهم كما أي حد بيخرج من بيته، بيتي أنا المسرح القومي عايزة أخرج منه إلى المسجد".



أحدث أعمال الفنانة سلوى محمد علي

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة سلوى محمد علي هو مسلسل يتم عرضه حاليًا بعنوان "الوصفة السحرية"، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تسلط الضوء على العديد من القضايا التي تخص الزواج والمشاكل الزوجية ويتم مناقشتها خلال العمل في إطار لايت كوميدي.



أبطال وصناع مسلسل الوصفة السحرية

يشارك في بطولة مسلسل الوصفة السحرية كوكبة مميزة من نجوم الفن على رأسهم الفنانة شيري عادل، عمر الشناوي، إسلام جمال، بسمة داوود، هيدي كرم، كارولين عزمي خليل، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمد أبو داود، وآخرين، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.