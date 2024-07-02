نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق لـ رضا حجازي بعد رحيله من منصب وزير التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سابقا، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي رسالة شكر عن الفترة التي قضاها بتولية منصب وزير التربية والتعليم.

وجاءت رسالة شكر رضا حجازي كالتالي "أود أن أعبر عن عميق شكري وامتناني لكل من أبدى مشاعره الطيبة والصادقة اليوم في ديوان الوزارة"

وتابع قائلًا: "لقد كان لي الشرف بالعمل معكم على مدار السنوات الماضية كرئيس قطاع التعليم، ونائب وزير لشئون المعلمين، ووزير للتربية والتعليم والتعليم الفني".

واختتم حجازي قائلًا: "أتوجه بأسمى آيات الحب والتقدير والعرفان لكل العاملين في مديريات وإدارات ومدارس التربية والتعليم، وللقيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي على منحي الفرصة للإسهام في إصلاح وتطوير النظام التعليمي في مصر، أتمنى كل التوفيق للوزير القادم ولزملائي في الوزارة في مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم في مصر من أجل مستقبل أفضل".

وتابع: "حان الوقت لخدمة الوطن من موقع أخر والعودة للعمل كأستاذ جامعي أكاديمي وقضاء بعض الوقت مع أسرتي الصغيرة".