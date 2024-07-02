نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "الغربان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شوق الفنان ماجد المصري جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ فيلمه الجديد "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية.

وشارك "المصري" صورة من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلا: "من فيلم الغربان".

أبطال وصناع فيلم "الغربان"

يشارك في بطولة فيلم "الغربان" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم:

عمرو سعد، عائشة بن أحمد، عبد العزيز مخيون، فارس رحومة، عدد آخر من الفنانين، وتأليف وإخراج ياسين حسن وإنتاج سيف عريبي.

آخر أعمال ماجد المصري

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري، هو مسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، الذي يعرض حاليا على منصة شاهد، والذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، منذ بداية عرضه.

أحداث مسلسل "مفترق طرق"

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.