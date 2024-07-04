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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ميجيل جوتيريز نجم جيرونا الإسباني هو أحد أهداف مانشستر يونايتد الإنجليزي بالإضافة إلى بوروسيا دروتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.

صراع إنجليزي ألماني على نجم جيرونا

أفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يمتلك خيار شراء تبلغ قيمته 8 مليون يورو لجوتيريز وسيحصل أيضًا على 50% كنسبة من أي عملية بيع يقوم بها جيرونا وفي الوقت الحالي لا يريد ريال مدريد إعادة ميجيل جوتيريز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميجيل جوتيريز البالغ من العمر 22 عامًا سعيد في جيرونا لكن هناك شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 35 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة تفعيل هذا الشرط من بوروسيا دورتموند أو مانشستر يونايتد فسوف يكون على جيرونا التعاقد مع لاعب بديل وقد تم تحديد اسم سيرجي كاردونا الذي رحل عن لاس بالماس عقب نهاية عقده كبديل محتمل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميجيل جوتيريز الذي تألق بقوة في الدوري الإسباني الموسم الماضي سيكون متواجدًا في باريس من أجل المشاركة في الألعاب الأولمبية مع إسبانيا خلال الشهر المقبل.