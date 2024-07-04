نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل الابتدائية والإعدادية واتمام الشهادة الاعدادية والثانوية العام والفني انطلاق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 اغسطس 2024 وفقا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.

وجاءت المواعيد كما يلي:-

_ المرحلة الابتدائية

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م.

_ المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتى ١ اغسطس ٢٠٢٤ م.

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