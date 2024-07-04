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ننشر مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع المراحل بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن انطلاق امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل الابتدائية والإعدادية واتمام الشهادة الاعدادية والثانوية العام والفني انطلاق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق  22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 اغسطس 2024 وفقا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.

وجاءت المواعيد كما يلي:-

_ المرحلة الابتدائية 

للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م.

_ المرحلة الإعدادية

للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م

_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م

_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م

_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتى ١ اغسطس ٢٠٢٤ م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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