نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برباعية في شباك الداخلية.. الأهلي يزحف نحو صدارة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع فريق الأهلي أمام نظيره الداخلية، برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أحداث اللقاء بين الأهلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز

دخل الاهلي اللقاء بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة بحصد الثلاث نقاط والزحف إلى الدوري المصري وحصد الدرع.

ومع مرور دقائق من المباراة استطاع لاعب الأهلي أحمد عبد القادر أن يسجل هدف التقدم، ولكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الڤار تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل مع الدقيقة "36" من عمر الشوط الأول، وضاعف الفلسطيني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة "41" من عمر اللقاء بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على الداخلية لتسكن الشباك.

ومع الدقيقة "59" من عمر الشوط الثاني نجح نجم الأهلي إمام عاشور في إحراز هدف الاهلي الثالث في شباك الداخلية.

ومع الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني أحرز لاعب الداخلية هدف لحفظ ماء الوجه في شباك الأهلي عن طريق محمود علي السيد العربي.

ومع الدقيقة الثانية من الوقت بدل من ضائع أضاف إمام عاشور الهدف الرابع للأهلي في شباك الداخلية.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها فوز النادي الاهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد رفع رصيده إلى 54 في المركز الثاني، خلفًا لبيراميدز الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر والأخير.

