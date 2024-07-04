نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. إمام عاشور يوقع على ثالث أهداف الأهلي في شباك الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم الأهلي إمام عاشور في إحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، في المباراة المقامة حاليًا أمام الداخلية وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل مع الدقيقة "36" من عمر الشوط الأول، وضاعف الفلسطيني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة "41" من عمر اللقاء بعد ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة على الداخلية لتسكن الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي اليوم أمام الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - حسين الشحات - وسام أبو علي.