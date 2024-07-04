عبد الملك الحوثي: انحسار الاهتمام بأحداث غزة أخطر نقطة ضعف لصالح إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات في فلسطين أن الاهتمام بما يحدث في غزة ينحسر لدى الكثيرين، واصفا ذلك بأنه أخطر نقاط ضعف لصالح إسرائيل.

وقال الحوثي: "ما يحصل في فلسطين ليس من الأحداث العادية التي يُبَرر للإنسان اعتياد سماعها والبرود في متابعتها والتفاعل معها.. ما يجري في فلسطين هو جريمة إبادة جماعية لشعب مظلوم ومسلم، ومسلسل دموي إجرامي بشع لا مثيل له".

وأضاف: "الإنسانية في فلسطين تهدر وتستباح ولم يبق هناك أي اعتبار لدى العدو ولا قيمة لأي شيء من الحرمات"، مشيرا إلى أن "من أخطر نقاط الضعف التي يحسبها الأعداء لصالحهم في واقع العرب والمسلمين ضعف التفاعل والاهتمام بالأحداث الخطيرة".

وتابع الحوثي: "من جرائم العدو الفظيعة، إقدام جنوده على قتل امرأة مسنة بدهسها بجنازير الدبابات أمام أنظار أقاربها في حي الشجاعية.. العدو الإسرائيلي يتباهى بجرائمه البشعة، ومن المؤسف تجاهلها التام من الأنظمة العربية".

واستطرد قائلا: "العدو الإسرائيلي في عدوانه الوحشي يستهدف الأطفال بشكل كبير جدا، وأين هي حقوق الطفل والإنسان من ذلك؟!.. الدول الغربية والأمم المتحدة تتحدث عن عنوان الأطفال في سياقات التوظيف السياسي والاستغلال للتشويه بالاستناد إلى دعايات كاذبة.. أطفال فلسطين من أكثر فئات المجتمع معاناة وتضررا، ورغم الحقائق الواضحة لا يوجد أي اهتمام".

وشدد على أن "أسلوب التجويع من أشد أنواع الظلم وأكبر انتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك يمارس العدو الإسرائيلي الإبادة الجماعية في غزة، ومنذ احتلال العدو لمعبر رفح، توقفت عملية إدخال المساعدات ولو بالنسب الضئيلة جدا.. المأساة كبيرة فيما يتعلق بالتجويع، والعدو يهدد حياة 300 ألف طفل بذلك، وما يقارب 700 ألف فلسطيني في حالة معاناة كبيرة".

وأوضح أن إسرائيل "تستمر في استهداف المخطوفين والأسرى من خلال التعذيب والتجويع بأسوأ الممارسات والأساليب، مذكرا "باستخدامها لبعض المخطوفين كدروع بشرية أثناء توغلها في أحياء غزة".

وأشار إلى أن واشنطن مستمرة في دعمها وتعاونها مع إسرائيل، لافتا إلى أن "مرشحي الرئاسة في أمريكا يتنافسون في حملاتهم الانتخابية على من هو الأكثر ولاء للصهيونية والأكثر دعما للعدو، كبايدن الذي تباهى في مناظرته مع ترامب بحجم ما يقدمه من دعم للعدو الإسرائيلي".

وينفذ الحوثيون في اليمن منذ نوفمبر الماضي هجمات في البحر الأحمر على سفن إسرائيلية أو متوجهة إلى إسرائيل دعما ونصرة للشعب الفلسطيني وغزة.

وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن فيما ينفذ الجيش الأمريكي بين الحين والآخر مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة