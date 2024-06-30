جالانت: سنستمر في الحرب حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها

جدة - نرمين السيد - جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستستمر في الحرب حتى لا تتمكن حماس من إعادة بناء قوتها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جالانت أكد للمسؤولين الأمريكيين، في وقت سابق، أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله، بل تريد التوصل لاتفاق معه إذا كان ذلك ممكنا.

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