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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ابدأ تتعاون مع مون دراجون الإسبانية في نقل التكنولوجيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 30 يونيو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” بروتوكول تعاون مع مجموعة مون دراجون الإسبانية، بهدف تعميق سبل التعاون المشترك في مجالات أبرزها: نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، والتعليم الفني والبحث والتطوير.
وقع البرتوكول: الدكتورة أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات وإينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية، في حضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وسفير إسبانيا بالقاهرة، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.
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