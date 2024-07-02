التحالف الوطنى بالبحيرة يوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية وملابس على الأسر الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:30 مساءً - قام التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموى، بدعم الفئات الاجتماعية الاكثر احتياجا فى مصر، حيث شهدت محافظة البحيرة مؤخرا عدة مبادرات تنموية وخدمية أطلقها التحالف الوطنى لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودى الدخل.

ومن أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطني مبادرة الخير لتوزيع أكثر من 10 آلاف من كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة والملابس على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع المختلفة.

كما أطلق التحالف الوطنى أكبر حملات طرق الابواب لتقديم المساعدات الغذائية للمستحقين فى محل إقامتهم، حفاظا على خصوصيتهم، ولم يقتصر دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي على النواحى الاجتماعية والاقتصادية فقط ، بل تعدى ذلك إلى الدور التنموي بمعناه المتكامل بداية من الاهتمام بصحة المواطنين ورفع مستوى تعليمهم من خلال مبادرته الخدمية المختلفة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف مواهب الشباب الرياضية والفنية إلى التفاعل مع الشأن العام والأحداث الطارئة.

ولم ينس التحالف الوطنى دوره القومى المستمد من رؤية الدولة المصرية فى تقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى الشعب الفلسطينى على خلفية العدوان عليه من قبل الاحتلال الصهيونى.

كما نظم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى عدة فاعليات للتبرع بالدم بمحافظة البحيرة، فى رسالة واضحة لدعم الاشقاء الفلسطينين.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها ورعايتها بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، وقام بتكريم المشاركين فى دورة كرة القدم للمواهب الصاعدة والتى أقيمت بملاعب مركز التعليم المدنى بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة.

كما نظم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة دمنهور بالبحيرة تحت عنوان حكاية وطن، وذلك للتعريف بما قدمته الدولة من مشروعات وإنجازات على أرض الواقع ومناقشتها مع المختصين والخبراء

وشهدت محافظة البحيرة عدة مبادرات مهمة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".

وتعد مبادرة "ستر وعافية" من أوائل المبادرات التى أطلقها التحالف الوطنى بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة لاستهداف 40 ألف شخص بقرى وعزب مركز الرحمانية .

وتنوعت فاعليات مبادرة "ستر وعافية" بالبحيرة بداية من توزيع المواد الغذائية بالمجان على الفئات الاكثر احتياجا داخل منازلهم فيما يعرف بحملة طرق الابواب، وكذلك تنظيم قوافل طبية شاملة ، بالإضافة إلي توزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية والبطاطين ولعب الاطفال، بالاضافة إلى تنظيم قافلة بيطرية وإقامة معرض لبيع الملابس بأسعار رمزية إلى جانب إقامة حفلات ترفيهية لرسم البهجة على وجوه أطفال هذه القرى المحرومة.

كما تعد مبادرة "خيرك سابق" من أهم المبادرات التى نظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وذلك لتوزيع المواد الغذائية مجانا على الأسر المحتاجة من خلال توزيع كروت الخير وكراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بمدينة دمنهور.

وتنوعت فاعليات مبادرة خيرك سابق بالبحيرة ولم تقتصر على توزيع المواد الغذائية بل قامت بتوزيع الملابس على الأطفال الايتام بالمدارس وكذلك توزيع السترات الشتوية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا .

وقام التحالف الوطنى بتنظيم فاعلية لافته باستاد دمنهور الرياضى، وذلك لتوزيع ما يقرب من 15 ألف كرتونة مواد غذائية على الفئات الاكثر احتياجا بالبحيرة، بالاضافة الى توزيع الملابس على الايتام من الأطفال و كذلك أطفال القرى الأكثر احتياجا بالمراكز والقرى المختلفة.

من جانبها أكدت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى، أن فاعليات التحالف ومبادراته التنموية لا تقتصر على الدعم الاقتصادى للمناطق الاكثر إحتياجا فقط بل تستهدف فى الأساس تحقيق استراتيجية للتنمية المستدامة فى المجتمع المصرى يتوافق مع الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى يضم أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى بالإضافة إلي 27 إتحاد إقليمي تعمل فى مختلف المجالات التنموية والخدمية والصحية فضلا عن دورها التوعوي والتعليمي والعمراني.

ويستمد التحالف الوطنى للعمل الاهلى دوره الهام فى المجتمع، من خلال مبادراته الخدمية والتنموية المختلفة التى تتوالى منذ انطلاقه فى مارس من العام الماضى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.