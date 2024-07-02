بالأسماء.. قائمة الوزراء الراحلون عن حكومة مصطفى مدبولي الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:29 مساءً - حالة من الترقب يعيشها المواطنين جراء التعديل الوزراي الموتقب إعلانه صباح غدا الأربعاء ، حيث كشفت مصادر مطلعة ملامح التغيير الوزاري 2024 والوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية، حيث جاءت على رأس الأسماء الجديدة تولي الدكتورة مايا مرسي وزارة التضامن، والدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف.

أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولي الثانية



كما تضمنت أسماء وزراء حكومة مدبولي الثانية التي نقلتها «قناة اكسترا نيوز»: تولي أحمد كوجك وزيرًا للمالية، وشريف فاروق للتموين، وحسن الخطيب وزيرًا للاستثمار، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، وشريف الشربيني وزيرًا للإسكان، والمستشار عدنان الفنجري وزيرًا للعدل .

وتضمنت قائمة الوزراء الراحلون عن حكومة مدبولي الثانية ما يلي:

البترول

الخارجية

الطيران

المالية

التخطيط

التموين

الأوقاف

التنمية المحلية

السياحة

التجارة والصناعة

الكهرباء

الإسكان

العدل

التعليم

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة

المجالس النيابية والزراعة.