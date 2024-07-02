عاجل.. مصدر حكومي: مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا بمقر…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 04:11 مساءً - قال مصدر حكومي مطلع اليوم الثلاثاء، إن أداء مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وكشف المصدر، في نبأ عاجل لقناة “إكسترا نيوز” الإخبارية، إن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف أن التغيير سيشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.