السيرة الذاتية لأحمد كجوك وزير المالية في الحكومة الجديدة

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 04:11 مساءً - يتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من 25 عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016.

وكجوك هو «المفاوض الرئيسي» مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه 2013 إلى مارس 2016، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية «AIIB» لمدة 7 سنوات.

ولعب أجمد كجوك خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.

كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.

وعمل «كجوك» عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.

كان «كجوك» مسئولاً منسقًا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام 2016، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري المصرى من أبريل 2016 حتى يونيه 2018، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام 2018 إلى عام 2020، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام 2021 حتى أبريل 2022، وعضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.

وكان «كجوك» قد حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة في عام 2010، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام 2002، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام 1999 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.