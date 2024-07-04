وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: تحديد الأولويات الوطنية لجذب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – ترى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي يجعل العمل “أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي”.

وقالت المشاط، في أول تصريحات لها عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري.

كما أكدت استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.

وأضافت أن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر لتكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي.

وأشارت المشاط إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة ستنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيينها مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.