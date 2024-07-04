نمو الأعمال وطلبات التصدير الجديدة في مصر لأول مرة منذ 3…

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 01:11 مساءً - واصل مؤشر مديري المشتريات في مصر انكماشه خلال يونيو لكنه حقق مستويات أفضل من المسجلة في مايو، مع نمو الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس، سجل المؤشر مستويات 49.9 نقطة الشهر الماضي مقابل 49.6 نقطة في مايو. وتفصل القراءة عند مستويات 50 نقطة النمو عن الانكماش.

وارتفع حجم الأعمال الجديدة في الشركات غير المنتجة للنفط للمرة الأولى منذ أغسطس 2021، إذ بدأت نسبة الشركات التي تشهد تحسناً في الطلب تفوق التي تشهد انخفاضاً.

وشهدت قطاعات التصنيع والخدمات بدء زيادة الطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن الانخفاض في قطاعات البناء والجملة والتجزئة رسم صورة مختلطة بشكل عام.

وأشارت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن ارتفاع المبيعات جاء نتيجة لتحسن الظروف في الأسواق المحلية والدولية.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو، وهي أقوى زيادة مسجلة منذ عامين ونصف.

هذا وكانت أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مستقرة نسبياً في شهر يونيو، وعلى الرغم من أن بعض الشركات اختارت زيادة أعداد القوى العاملة لديها بسبب ارتفاع المبيعات.