نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيرة الذاتية للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 12:14 مساءً - أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام بيانا تضمن السيرة الذاتية للمهندس محمد ابراهيم أحمد شيمي وزيرها الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الأربعاء ضمن تشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لمحمود عصمت الذي تولى وزارة الكهرباء، المؤهلات – بكالوريوس هندسة جامعة عين شمس تخصص كهرباء القوى وهندسة الآلات لعام 1985 . – دبلوم إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة المستوى التخصصي لعام 2001 . مـجالات المهارات المكتسبة – حديد الرؤية والإستراتيجية والاهداف النظم و العلاقات الحكومية – إدارة المخاطر ومراقبة الاصول الاقتصاد والميزانية وإدارة التكاليف – مناقشة العقود و اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية إدارة السيولة النقدية – تطوير الإنتاج و العمليات البينية التطوير المستمر لطرق الآداء – طرق تنمية و إدارة الآعمال تكوين فرق العمل لتحسين الآداء – تطوير المنتجات ومستويات التداول السوقى الرقابة و متابعة المخزون أكثر من 36 عاما من الخـبرات المـهـنـيـة – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – CEO & MD منذ مايو2023 – شركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات – (Energy Cadence)

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – CEO & MD من اكتوبر 2021 الى مايو 2023 – شركة كونكورد للهندسة والمقاولات – CONCORD EC

رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب – Chairman & MD من سبـتـمبـر 2018 الى أكتوبر 2021 – شـركـة مـصـر للـصـيانـة (صـان مـصـر) – EMC

رئيس مـجلس الإدارة – Chairman من أغسطس 2017 الى سبتمبر 2018 – شـركـة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول –GANOPE

وكيل اول الوزارة لشئون المشروعات من يناير 2017 الى أغسطس 2017 – وزارة البترول والثروة المعدنية – MOP

رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب – Chairman & MD من نوفمبر 2012 الى يناير 2017 – شـركـة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت) – PETROJET

رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب من نوفمبر 2011 الى نوفمبر 2012 – شـركـة مـصـر للـصـيانـة (صـان مـصـر) – EMC

رئيس مـجلس الإدارة والـعـضــو الـمنتدب – Chairman & MD من مـارس 2009 الى نوفمبر 2011 الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة – Cairo Metro شغل عضوية مجلس إدارة عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية عضو مجلس إدارة شــركة الأهرام للاستثمار • عضو المجلس الأعلى للنقل – جمهورية مصر العربية • شــركة ميناء القاهرة الجوي – Cairo Airport • شــركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول – MIDTAP • شــركة الحفر المصرية – .EDC • الشــركة المصرية الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية – ENPPI • الشــركة المصرية للغازات الطبيعي .GASCO – • الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية – ERMAS • شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول – MIDOR • الشركة العربية للمشروعات والصيانة بالمملكة العربية السعودية – APM • شركة ثروة للبترول – Tharwa.

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