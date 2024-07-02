حكومة مدبولى الجديدة.. دمج وزارتي النقل والصناعة تحت قيادة كامل الوزير

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 05:29 مساءً - أفادت مصادر حكومية، أن حكومة مصطفي مدبولى الجديدة ستشهد دمج وزارتي النقل والصناعة في الحكومة الجديدة، تحت قيادة الفريق مهندس كامل الوزير، وذلك على إثر ما حققه من إنجازات في قطاع النقل منذ تعيينه في مارس عام 2019.

وأن الفريق كامل الوزير وزير النقل؛ تم ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بجانب توليه منصب وزير النقل والصناعة.

وأضافت المصادر، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، اجتمع بمسؤولي الوزارة والموظفين، وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء واستمرار العمل الذي بدأه خلال الـ 5 سنوات الماضية.