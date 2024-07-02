القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، تصوير الفيلم في الفترة الحالية، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة

يظهر الفنان محمد ممدوح خلال احداث فيلم روكي الغلابة بشخصية دكتور، والعمل كان يحمل في البداية اسم الجارداية.

موعد عرض فيلم روكي الغلابة

وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال فيلم روكي الغلابة، وضيوفه بشكل رسمي، ومن المقرر عرضه صيف هذا العام 2024.

قصة فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال روكي الغلابة

ويضم فيلم روكي الغلابة بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد، من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

أحدث أعمال محمد ممدوح

ومن ناحية أخرى، ينتظهر محمد ممدوح عرض فيلمه الجديد في دور السينما خلال شهر يوليو المقبل تحت عنوان إكس مراتي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصية رد سجون، ويقع في العديد من المشاكل، وهو زوج أمينة خليل السابق وذلك في اطار اجتماعي كوميدي.

وأيضا يجهز لفيلم "هيروشيما" المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل التي تقوم بدور البطولة النسائية، وبجانبها الفنانة روبي.

آخر أعمال محمد ممدوح

وكان اخر اعمال محمد ممدوح هو فيلم "شقو" مع النجم عمرو يوسف، وحقق إيرادات كبيرة منذ عرضه إذ تخطى الـ 70 مليون جنيه، والفيلم بطولة يسرا، أمينة خليل، وعدد من النجوم، تأليف وسام صبرى، إخراج كريم السبكى.

وايضا فيلم «أهل الكهف» الذي يشاركه البطوله فيه الفنانون: خالد النبوي وغادة عادل وبيومي فؤاد ومحمد فراج، والعمل من إخراج عمرو عرفة، يتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة مجموعة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في أجواء غريبة.

و فيلم "السرب" مع عدد من النجوم على رأسهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وشريف منير ودياب، وهند صبرى، وعدد ضخم من الفنانين الشاب، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وفيلم ولاد رزق 3، يشارك في بطولته: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، علي صبحي، نسرين أمين، بالإضافة إلى ظهور بعض ضيوف الشرف منهم: إياد نصار، كريم عبد العزيز، والفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.