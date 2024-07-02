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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وصول مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الإثنين، وصول مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة على ميناء الضبعة البحري التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم، فقد أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في نهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الشحنة بلغ 480 طنًا، وقد وصلت بأمان وفق المخطط.
وشهد العام الماضي وصول وتركيب مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى والوحدة النووية الثانية، واليوم يشهد ميناء الضبعة التخصصي، المعد لاستقبال المعدات النووية الخاصة بمشروع الضبعة، وصول ثالث معدة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة.
وأشار الوكيل إلى أنه من المتوقع تركيب المعدة النووية طويلة الأجل للوحدة النووية الثالثة أكتوبر المقبل.
وأوضح أن مصيدة قلب المفاعل إحدى العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة، وتعكس “أعلى معدلات الأمان النووي” لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي إحدى المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+.
وتابع: “وهي عبارة عن نظام حماية فريد يجري تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل؛ بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة”.
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