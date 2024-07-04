نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية لتطوير الصناعة في المجالات كافة، وفق خطة شاملة.

وأوضح الوزير، في أول تصريحات له، أن الخطة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي تستورد من الخارج وتكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يسهم في الحصول على العملة الصعبة.

وتابع: “وهذان المحوران ستؤديان إلى التوظيف (التشغيل) والقضاء على البطالة من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل جميع المشكلات في هذا المجال”.

كما أكد التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليًا، وإنشاء مصانع جديدة وفق إجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على أن المنتج يجب أن يكون بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في التصدير بمنتج على أعلى مستوى من الجودة.

وأشار أيضًا إلى التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات؛ ليصبح الكل يسير على الطريق نفسه لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.

ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إلى تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال (مذكرات تفاهم/ اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن هذه المصانع تشمل: مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، ومصنع لإنتاج جميع أنواع الوحدات المتحركة، ومجمع صناعي متكامل ومنطقة لوجستية في برج العرب، بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية.

وتابع: كذلك التعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف – التعاون مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد – التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت اسم (الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببني سويف.

كما أشار إلى التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق، وكذلك التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري، فيما جرى الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 %.

ولفت إلى التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تنتج الشركة حاليًا مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا.

وتابع: كما يجري التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنويًا، وأنشئت 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع.